***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET REHA KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 14.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı - Evet 8.79 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 14.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 1.67 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiFERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 14.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı - Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 7.79 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiARKIN KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 14.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Kora Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.46 C Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TÜLAY ÖNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 07.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 6.05 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMEHMET CELADET NAZIM BARBAROSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.03.2018 İcrada Görevli Değil - Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 E Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913320 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Riskin Erken saptanması Komite Başkanı - Denetim Komitesi ÜyesiKERİM OYGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2012 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcılığı Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği - Kora Holding Üst Düzey Yöneticilik - Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 C Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AZADE BAŞAĞA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.03.2023 İcrada Görevli Değil - Greenactive Ltd. Şti. Green Active PR Kurucu Ortağı ve Başkanı Evet 0 D Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118221 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiAYDIN ORHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.10.2023 İcrada Görevli Değil - Orhan & Orhan Hukuk Bürosu Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207861 Değerlendirildi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207868BIST