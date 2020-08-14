***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.08.2020 19:09
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 14.08.2020 KARAR SAYISI: 19
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.06.2020 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde a) 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı Beyan ederiz.
Alkim Alkali Kimya A.Ş.
Reha Ko
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7545
En Düşük
8,6435
18:05460,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 460,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3827
|7,3872
|% 0,63
|
|Euro
|8,7344
|8,7486
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,6436
|9,6920
|% 0,86
|
|Frank
|8,0915
|8,1403
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9637
|1,9736
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-9,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,34
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,23
|