***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirketimiz yönetim kurulu bünyesindeki komite üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.1) Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hıdır Mehmet Çolpan'ın ve Komite Üye' si olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu' nun seçilmelerine,2) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu' nun ve Komite Başkan Yardımcılığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tülay Kora' nın seçilmelerine,3) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu' nun, Komite Üyeleri olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adem Haluk Kora, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferit Kora, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın E. Hale Kosif'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hıdır Mehmet Çolpan 'ın ve Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Sayın Çağla Koçel'in seçilmelerine,Sermeye Piyasası Kurulu mevzuatları kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922242BIST