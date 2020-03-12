***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 14:48
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827455
BIST
14:5796.440
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -4.526,54
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:576,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0449
|Açılış
|: 6,2440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2586
En Düşük
6,2064
14:577,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:57328,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,00
|Açılış
|: 328,65
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.978.938
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|194.432.514
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|141.686.803
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.041.157
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|276.270.802
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.482.170
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,07
|51.783.767
|% -19,65
|
|ALCTL
|13,12
|17.753.801
|% -19,06
|
|TSPOR
|3,49
|157.034.639
|% -18,84
|
|TIRE
|4,18
|26.975.149
|% -18,04
|
|ASELS
|25,08
|558.724.713
|% -4,13
|
|THYAO
|8,88
|419.950.150
|% -7,60
|
|ECILC
|4,78
|276.270.802
|% 19,80
|
|GARAN
|9,02
|236.995.149
|% -5,85
|
|MGROS
|21,78
|220.179.443
|% -5,22
|
|IHLGM
|0,97
|131.128.332
|% -13,39
|
|ODAS
|1,40
|141.880.870
|% -13,04
|
|CEMAS
|0,79
|59.726.761
|% -14,13
|
|EKGYO
|1,17
|84.041.223
|% -5,65
|
|KARSN
|1,40
|100.715.026
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9233
|7,9631
|% -0,20
|
|Frank
|6,6203
|6,6602
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6593
|1,6677
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-1,16
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|-10,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,81
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,29
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|16,49
|16,53
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
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