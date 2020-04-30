***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:45
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841457
BIST
12:01101.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 182,93
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:016,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:017,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
12:01385,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,80
|Açılış
|: 385,63
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.651.106
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.560.750
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|32.126.152
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|13.173.694
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|6.772.725
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|28.698.183
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|11.476.537
|% -9,99
|
|PETKM
|3,62
|290.531.869
|% 0,56
|
|THYAO
|10,70
|277.762.814
|% 0,75
|
|GARAN
|8,38
|227.532.707
|% -0,36
|
|ASELS
|27,48
|218.821.066
|% 0,29
|
|MGROS
|30,08
|161.333.497
|% -0,73
|
|PETKM
|3,62
|290.531.869
|% 0,56
|
|ADESE
|1,56
|118.907.928
|% 1,30
|
|IHLGM
|1,09
|80.010.606
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|129.515.103
|% -0,54
|
|AVOD
|2,81
|112.182.101
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% 0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2023
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,33
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,04
|26,04
|1,82
|