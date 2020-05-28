***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:11
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847211
BIST
12:03104.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,08
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.954
12:036,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7979
En Düşük
6,7656
12:037,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4855
En Düşük
7,4416
12:03375,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,40
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,00
|9.388.372
|% 9,80
|
|DITAS
|19,36
|10.742.506
|% 7,14
|
|MNDRS
|1,94
|147.886.175
|% 6,59
|
|GUBRF
|20,84
|87.934.596
|% 4,36
|
|EGGUB
|60,35
|2.609.519
|% 3,69
|
|CMENT
|31,68
|4.001.687
|% -10,00
|
|AYCES
|26,42
|295.878
|% -9,95
|
|EGCYO
|0,96
|81.819
|% -9,43
|
|ALYAG
|1,17
|651.284
|% -9,30
|
|IZMDC
|11,04
|6.378.098
|% -8,84
|
|THYAO
|12,42
|1.818.480.283
|% 0,73
|
|GARAN
|7,76
|1.238.104.737
|% 1,57
|
|AKBNK
|5,65
|382.088.556
|% 0,89
|
|ASELS
|30,14
|322.488.794
|% 0,20
|
|TUPRS
|85,50
|273.460.647
|% 1,91
|
|GARAN
|7,76
|1.238.104.737
|% 1,57
|
|THYAO
|12,42
|1.818.480.283
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,22
|219.778.619
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,94
|147.886.175
|% 6,59
|
|AKBNK
|5,65
|382.088.556
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3042
|8,3459
|% 0,29
|
|Frank
|6,9799
|7,0219
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,70
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,20
|
|Tam
|2.510
|2.544
|34,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|0,09
|