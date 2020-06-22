***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:26
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852232
BIST
11:44115.204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.591,97
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.290
En Düşük
114.267
11:446,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8590
En Düşük
6,8353
11:447,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7020
En Düşük
7,6418
11:44385,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,34
|Açılış
|: 385,29
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.843.397
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.103.196
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.220.698
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.429.993
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.979.686
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.317.714
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|18.594.498
|% -9,85
|
|GARAN
|8,62
|1.428.097.378
|% 3,48
|
|VAKBN
|5,45
|1.161.656.234
|% 3,22
|
|HALKB
|6,53
|757.841.783
|% 6,87
|
|THYAO
|12,76
|730.492.219
|% 1,92
|
|AKBNK
|6,19
|627.063.447
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,45
|1.161.656.234
|% 3,22
|
|GARAN
|8,62
|1.428.097.378
|% 3,48
|
|YKBNK
|2,46
|302.923.992
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,87
|222.909.593
|% 1,08
|
|HALKB
|6,53
|757.841.783
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4962
|8,5388
|% 0,81
|
|Frank
|7,1889
|7,2322
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,72
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.512
|26,10
|
|Tam
|2.565
|2.576
|24,80
|
|Yarım
|1.250
|1.260
|13,10
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,94
|0,05
|