***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2021 17:46
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959296
BIST
17:591.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:598,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0928
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:599,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0808
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:59488,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,84
|Açılış
|: 488,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DMSAS
|8,04
|116.726.167
|% 17,03
|
|PENTA
|90,35
|17.651.829
|% 16,88
|
|DOBUR
|23,44
|3.390.595
|% 15,01
|
|ESCAR
|20,24
|92.464.160
|% 10,78
|
|PAMEL
|37,32
|60.186.767
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|8.840.190
|% -8,15
|
|VAKKO
|10,53
|39.736.914
|% -7,55
|
|BRYAT
|384,90
|129.793.080
|% -7,36
|
|ALKIM
|15,49
|124.649.155
|% -7,13
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|GARAN
|9,28
|1.040.019.198
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,68
|746.067.941
|% -4,48
|
|EREGL
|18,54
|593.869.785
|% -2,68
|
|SISE
|8,66
|587.294.333
|% 0,46
|
|THYAO
|12,19
|578.211.699
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,85
|403.218.151
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|202.230.277
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|289.402.811
|% -1,93
|
|GARAN
|9,28
|1.040.019.198
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,68
|746.067.941
|% -4,48
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5421
|% 1,11
|
|Euro
|9,9836
|9,9974
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,6153
|11,6736
|% 0,24
|
|Frank
|9,2529
|9,3086
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2670
|2,2784
|% 0,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,04
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-2,29
|
Seans Raporu
17:57
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17:58BTCIM
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