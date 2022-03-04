***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 11:07
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007188
BIST
13:552.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -17,95
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:5514,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1208
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:5515,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0625
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:55891,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,32
|Açılış
|: 891,49
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:53
|AVOD
|1,44
|14.427.433
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.859.569
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,58
|32.373.146
|% 9,87
|
|DOHOL
|2,88
|555.123.276
|% 8,68
|
|EGSER
|17,89
|31.969.364
|% 8,10
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,01
|41.804.789
|% -7,38
|
|EDIP
|3,55
|16.609.537
|% -6,08
|
|DOCO
|1.235,90
|20.910.804
|% -5,40
|
|EDATA
|22,58
|13.713.639
|% -5,21
|
|KRDMD
|13,74
|2.386.319.668
|% 0,96
|
|EREGL
|34,64
|1.658.735.077
|% -1,98
|
|THYAO
|25,34
|1.193.320.184
|% -2,31
|
|ASELS
|24,38
|1.025.272.775
|% 2,35
|
|KOZAL
|131,30
|949.305.409
|% 1,86
|
|DOHOL
|2,88
|555.123.276
|% 8,68
|
|KRDMD
|13,74
|2.386.319.668
|% 0,96
|
|ODAS
|1,40
|231.967.230
|% 5,26
|
|PETKM
|8,04
|819.236.295
|% 1,77
|
|YKBNK
|3,64
|303.233.909
|% -0,55
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2361
|14,2452
|% 0,93
|
|Euro
|15,6790
|15,7098
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8978
|18,9925
|% 0,68
|
|Frank
|15,4427
|15,5357
|% 0,92
|
|Riyal
|3,7837
|3,8027
|% 0,89
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,83
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,04
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,94
|