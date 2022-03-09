***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 12:41
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008672
BIST
12:432.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 40,90
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
12:4314,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2027
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
12:4316,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2970
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1143
En Düşük
15,7698
12:43954,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 954,30
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler12:41
|GZNMI
|16,94
|402.037
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|322.656
|% 9,94
|
|SASA
|55,65
|1.462.114.997
|% 9,66
|
|AVOD
|1,88
|50.885.386
|% 9,30
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,42
|6.979.287
|% -3,93
|
|BRLSM
|9,29
|11.859.236
|% -3,73
|
|ALKIM
|18,99
|33.706.337
|% -3,65
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|THYAO
|26,22
|2.919.885.395
|% 3,64
|
|SASA
|55,65
|1.462.114.997
|% 9,66
|
|KRDMD
|14,97
|1.436.251.402
|% 2,60
|
|KOZAL
|144,40
|1.429.735.871
|% -0,14
|
|SISE
|13,50
|1.047.227.565
|% 4,57
|
|THYAO
|26,22
|2.919.885.395
|% 3,64
|
|ODAS
|1,49
|160.082.354
|% 4,93
|
|YKBNK
|3,69
|357.859.908
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,97
|1.436.251.402
|% 2,60
|
|SISE
|13,50
|1.047.227.565
|% 4,57
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6368
|14,6483
|% 1,37
|
|Euro
|16,0630
|16,0977
|% 1,86
|
|Sterlin
|19,2072
|19,3035
|% 1,70
|
|Frank
|15,7195
|15,8142
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8941
|3,9136
|% 1,35
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|-32,95
|
|Altın Gr.
|953
|953
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.339
|6.435
|92,00
|
|Tam
|6.298
|6.460
|82,53
|
|Yarım
|3.044
|3.125
|39,92
|
|Çeyrek
|1.527
|1.562
|19,96
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,00
|
|B. Petrol
|126
|126
|-1,85
|