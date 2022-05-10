***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 17:01
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028436
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1567
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1468
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05905,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,78
|Açılış
|: 905,06
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.322.537
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.316.761
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|EMNIS
|27,22
|1.716.983
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.361.379
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|66.900.387
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.307.220
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.337.861
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.840.709
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.444.874.791
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.295.839.769
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.790.857.874
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.368.367.813
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.944.151.239
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.618.582.386
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|565.640.172
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.295.839.769
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|964.978.043
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|716.117.698
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2372
|15,2417
|% 1,04
|
|Euro
|16,0746
|16,0879
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,7105
|18,8044
|% 0,90
|
|Frank
|15,2711
|15,3631
|% 1,01
|
|Riyal
|4,0530
|4,0733
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-6,96
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD