***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2022 11:04
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047964
BIST
12:202.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,18
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:2017,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8967
En Düşük
17,8322
12:2018,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1879
En Düşük
18,0653
12:20991,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,52
|Açılış
|: 991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:18
|IMASM
|71,65
|20.626.377
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,45
|13.592.793
|% 9,87
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|GRNYO
|3,20
|6.585.981
|% 9,22
|
|PEGYO
|2,42
|32.972.648
|% -5,10
|
|DESPC
|11,24
|5.752.654
|% -3,77
|
|MIPAZ
|7,71
|27.542.569
|% -3,63
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|UFUK
|80,35
|1.483.526
|% -3,19
|
|THYAO
|49,56
|1.506.544.314
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,79
|685.566.840
|% 0,84
|
|SISE
|21,12
|457.017.796
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,19
|438.422.917
|% 0,00
|
|EREGL
|27,26
|391.453.208
|% -1,16
|
|YKBNK
|4,79
|685.566.840
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,60
|221.990.202
|% 3,90
|
|EKGYO
|3,19
|438.422.917
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|273.158.060
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|51.117.876
|% 6,25
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8889
|17,8909
|% 0,18
|
|Euro
|18,1672
|18,1849
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,5353
|21,6433
|% 0,55
|
|Frank
|18,5510
|18,6627
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7485
|4,7723
|% 0,23
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,52
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,86
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|29,00
|
|Tam
|6.688
|6.739
|26,00
|
|Yarım
|3.259
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|