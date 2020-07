***ALKIM******DZGYO******YESIL******BMELK******TKFEN******KLNMA******GENTS******PENGD******OYAKC******TGSAS******DAGI******SKTAS******ALCAR******SNPAM******MEPET******BURVA******ISGSY******GOZDE******ASUZU******KENT******SAMAT******DENGE******KRGYO******TURGG******TAVHL******BURCE******ALKA******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ALCAR, ALKA, ALKIM, ASUZU, BMELK, BURCE, BURVA, DAGI, DENGE, DZGYO, GENTS, GOZDE, INDES, ISGSY, KENT, KLNMA, KRGYO, MEPET, OYAKC, PENGD, SAMAT, SKTAS, SNPAM, TAVHL, TGSAS, TKFEN, TURGG, YESILSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAHAKLAR PENGUEN GIDA SANAYI A.S. RÜÇHAN TRRPENG00050 PENGD R 90,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALARKO CARRIER SANAYII VE TICARET A.S. TRAALRSA91H2 ALCAR E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALKIM ALKALI KIMYA A.S. TRAALKIM91E0 ALKIM E 4.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. TRAALKAW91D8 ALKA E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. TRAASUZU91H4 ASUZU E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. TREBOMO00012 BMELK E 163.690,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BURÇELIK BURSA ÇELIK DÖKÜM SANAYII A.S. TRABURCE91G9 BURCE E 3.431,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BURÇELIK VANA SANAYII VE TICARET A.S. TREBRVN00018 BURVA E 600,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. TREDAGI00011 DAGI E 1.300,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. TREDAGI00011 DAGI E 2.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 0,181 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRADMRYO91Q4 DZGYO E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GENTAS DEKORATIF YÜZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. TRAGENTS91C4 GENTS E 0,482 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREGZDF00014 GOZDE E 3.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. TREINDX00019 INDES E 3.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. TRAKENTW91A2 KENT E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREKRFZ00016 KRGYO E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. TREMEPT00012 MEPET E 25.733,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. TREMEPT00012 MEPET E 3.438,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. TRAMRDIN91F2 OYAKC E 0,467 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PENGUEN GIDA SANAYI A.S. TRAPENGD91A8 PENGD E 90,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. TRESRAY00013 SAMAT E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SÖKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. TRASKTAS91B5 SKTAS E 10.057,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. TRASNPAM91B0 SNPAM E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. TRETAVH00018 TAVHL E 900,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEKFEN HOLDING A.S. TRETKHO00012 TKFEN E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TGS DIS TICARET A.S TRETGSD00010 TGSAS E 4.426,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME A.S. TREMYPG00017 TURGG E 30,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. TRATKBNK91N6 KLNMA E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL YATIRIM HOLDING A.S. TREINFO00013 YESIL E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862831BIST