***ALKIM* *DZGYO* *YESIL* *KRTEK* *BMELK* *KLNMA* *TGSAS* *EREGL* *SKTAS* *ALCAR* *SNPAM* *UMPAS* *BURVA* *ISGSY* *GOZDE* *ASUZU* *KENT* *SAMAT* *PKENT*
28.07.2020 17:59
***ALKIM******DZGYO******YESIL******KRTEK******BMELK******KLNMA******TGSAS******EREGL******SKTAS******ALCAR******SNPAM******UMPAS******BURVA******ISGSY******GOZDE******ASUZU******KENT******SAMAT******PKENT******KRGYO******TURGG******ALCTL******BURCE******INDES******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALCAR, ALCTL, ALKA, ALKIM, ASUZU, BMELK, BURCE, BURVA, DZGYO, EREGL, GOZDE, INDES, ISGSY, KENT, KLNMA, KRGYO, KRTEK, PKENT, SAMAT, SKTAS, SNPAM, TGSAS, TURGG, UMPAS, YESIL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALCAR 1 ALARKO CARRIER SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 200,000
ALCTL 2 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. E OSMAN KURT 14,073
ALKA 3 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 2.000,000
ALKIM 4 ALKIM ALKALI KIMYA A.S. E IHSAN KENAN 4.000,000
ASUZU 5 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000
BMELK 6 BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 39.701,000
BMELK 7 BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 73.039,000
BURCE 8 BURÇELIK BURSA ÇELIK DÖKÜM SANAYII A.S. E IHSAN KENAN 3.431,000
BURVA 9 BURÇELIK VANA SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 600,000
DZGYO 10 DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000
EREGL 11 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E CELAL TANTUR 72,309
GOZDE 12 GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 3.000,000
INDES 13 INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 3.000,000
ISGSY 14 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000
KENT 15 KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 1,000
KLNMA 16 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E IHSAN KENAN 100,000
KLNMA 17 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E IHSAN KENAN 900,000
KRGYO 18 KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 5.000,000
KRTEK 19 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET SANDALYA 2.993,760
PKENT 20 PETROKENT TURIZM A.S. E FIRAT AKTAN 4,000
SAMAT 21 SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. E IHSAN KENAN 5.000,000
SKTAS 22 SÖKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 10.057,000
SNPAM 23 SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000
TGSAS 24 TGS DIS TICARET A.S E IHSAN KENAN 4.426,000
TURGG 25 TÜRKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME A.S. E IHSAN KENAN 30,000
UMPAS 26 UMPAS HOLDING A.S E MAHMUT SÜLEYMANOGLU 1.225,000
YESIL 27 YESIL YATIRIM HOLDING A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862745
BIST