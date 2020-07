***ALKIM******DZGYO******YESIL******KRTEK******BMELK******KLNMA******TGSAS******EREGL******SKTAS******ALCAR******SNPAM******UMPAS******BURVA******ISGSY******GOZDE******ASUZU******KENT******SAMAT******PKENT******KRGYO******TURGG******ALCTL******BURCE******INDES******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALCAR, ALCTL, ALKA, ALKIM, ASUZU, BMELK, BURCE, BURVA, DZGYO, EREGL, GOZDE, INDES, ISGSY, KENT, KLNMA, KRGYO, KRTEK, PKENT, SAMAT, SKTAS, SNPAM, TGSAS, TURGG, UMPAS, YESILSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALCAR 1 ALARKO CARRIER SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 200,000ALCTL 2 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. E OSMAN KURT 14,073ALKA 3 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 2.000,000ALKIM 4 ALKIM ALKALI KIMYA A.S. E IHSAN KENAN 4.000,000ASUZU 5 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000BMELK 6 BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 39.701,000BMELK 7 BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 73.039,000BURCE 8 BURÇELIK BURSA ÇELIK DÖKÜM SANAYII A.S. E IHSAN KENAN 3.431,000BURVA 9 BURÇELIK VANA SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 600,000DZGYO 10 DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000EREGL 11 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E CELAL TANTUR 72,309GOZDE 12 GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 3.000,000INDES 13 INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 3.000,000ISGSY 14 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000KENT 15 KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 1,000KLNMA 16 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E IHSAN KENAN 100,000KLNMA 17 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E IHSAN KENAN 900,000KRGYO 18 KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN KENAN 5.000,000KRTEK 19 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET SANDALYA 2.993,760PKENT 20 PETROKENT TURIZM A.S. E FIRAT AKTAN 4,000SAMAT 21 SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. E IHSAN KENAN 5.000,000SKTAS 22 SÖKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E IHSAN KENAN 10.057,000SNPAM 23 SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000TGSAS 24 TGS DIS TICARET A.S E IHSAN KENAN 4.426,000TURGG 25 TÜRKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME A.S. E IHSAN KENAN 30,000UMPAS 26 UMPAS HOLDING A.S E MAHMUT SÜLEYMANOGLU 1.225,000YESIL 27 YESIL YATIRIM HOLDING A.S. E IHSAN KENAN 1.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862745BIST