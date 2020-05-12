***ALKIM* *IHGZT* *KSTUR* *VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
12.05.2020 16:37
***ALKIM******IHGZT******KSTUR******VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜSÜM
İlgili Şirketler ALKIM, IHGZT, KSTUR, VKGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALKIM 1 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. E KORA HOLDİNG A.Ş. 6.810.000,000
IHGZT 2 IHLAS GAZETECILIK A.S. E SİMGE SÜTŞURUP 773.000,000
KSTUR 3 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E AYŞE ŞENEL 1.154,930
VKGYO 4 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.601.614,320
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844489
BIST
16:5699.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.587,58
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:566,9982
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0749
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:567,6098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:56383,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,80
|Açılış
|: 383,23
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.496.720
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.006.433
|% -9,97
|
|GEDIK
|20,80
|59.561.339
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|2,00
|6.761.375
|% -6,54
|
|KRDMA
|2,72
|67.353.442
|% -6,53
|
|GARAN
|7,91
|832.692.944
|% 1,93
|
|ASELS
|27,28
|612.921.319
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.161.118
|% 9,94
|
|MGROS
|33,96
|499.870.931
|% 7,47
|
|AKBNK
|5,61
|452.157.217
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|356.459.529
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,18
|241.655.687
|% -2,48
|
|IEYHO
|0,62
|89.581.162
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|341.196.846
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,69
|88.010.028
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5997
|8,6428
|% -1,12
|
|Frank
|7,1988
|7,2422
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,08
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-25,80
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,50
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,19
|30,19
|0,56
|
Seans Raporu
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-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1414, 43 artarak (% 1.55 ) 92, 838
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, IDEAS, IZTAR, TACTR, YONGA, AYES, EGCYH, EGCEY, DIRIT, TKURU
-
17:09
ARTI, EKIZ, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
UFUK, SERVE, EGSER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 217 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 72 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem