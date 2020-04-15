***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2020 09:07
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kora Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837993
BIST
13:2496.734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -1.815,99
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:246,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8805
En Düşük
6,8079
13:247,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:24379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.759
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|DOBUR
|4,68
|6.164.832
|% 9,86
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|22.483.667
|% -9,76
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|PGSUS
|61,25
|1.307.214.490
|% -0,57
|
|ASELS
|26,62
|1.261.495.041
|% -2,42
|
|GARAN
|8,35
|627.885.424
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,57
|472.440.179
|% 7,12
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|YKBNK
|1,97
|259.258.213
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,56
|181.789.524
|% 6,12
|
|IHLGM
|1,04
|112.426.982
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.414.047
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5716
|8,6146
|% -0,10
|
|Frank
|7,0892
|7,1319
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,21
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.484
|4,00
|
|Tam
|2.491
|2.556
|4,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|1,90
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,43
|28,43
|-1,17
|