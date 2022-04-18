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***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

18.04.2022 17:40
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.04.2022
İlgili Şirketler ALKIM

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ferit Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021526


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IHAAS 18,63 22.616.865 % 9,98  
OYYAT 59,50 4.066.706 % 9,98  
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Altın Ons 1.984 1.984 9,33  
Altın Gr. 935 935 5,59  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,94 25,96 0,28  
Gümüş Gr. 12,23 12,25 0,16  
B. Petrol 113 113 1,37  
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