***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2022 18:14
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kora Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067099
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,3135
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5436
En Düşük
18,1735
18:051.030,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 16,34
|Açılış
|: 1.030,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.030,51
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.045.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|PAMEL
|125,90
|60.950.432
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5677
|18,5763
|% 0,14
|
|Euro
|18,5351
|18,5405
|% 1,72
|
|Sterlin
|21,1691
|21,2752
|% 1,10
|
|Frank
|18,8700
|18,9837
|% 1,35
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,16
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,34
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.869
|6.962
|89,00
|
|Yarım
|3.347
|3.401
|44,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,27
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|3,00
|