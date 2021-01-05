***ALKIM* *LINK* *AKMGY* *SODSN* *AVISA* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ALKIM******LINK******AKMGY******SODSN******AVISA******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKMGY, ALKIM, AVISA, SODSN, PAGYO, LINK06.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKMERKEZ GMYO AKMGY 0,47 0,47ALKIM KIMYA ALKIM 0,3728766 0,3169451AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,3333333 0,2833333SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0,425054 0,3612959PANORA GMYO PAGYO 0,11 0,11Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaLINK BILGISAYAR LINK 100,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897167BIST