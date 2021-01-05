***ALKIM* *LINK* *AKMGY* *SODSN* *AVISA* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.01.2021 17:03
***ALKIM******LINK******AKMGY******SODSN******AVISA******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY, ALKIM, AVISA, SODSN, PAGYO, LINK
06.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKMERKEZ GMYO AKMGY 0,47 0,47
ALKIM KIMYA ALKIM 0,3728766 0,3169451
AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,3333333 0,2833333
SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0,425054 0,3612959
PANORA GMYO PAGYO 0,11 0,11
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
LINK BILGISAYAR LINK 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897167
BIST
17:231.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,78
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:237,4154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:239,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:23465,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 465,19
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.542.987
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.871.806
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.707.715
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.254.447.703
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.487.227.309
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.077.387.629
|% 6,02
|
|GARAN
|10,11
|1.780.968.500
|% -2,03
|
|KOZAL
|105,20
|1.659.876.382
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.254.447.703
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.077.387.629
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.056.189.757
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,05
|798.741.078
|% -0,65
|
|ISGYO
|2,73
|731.042.671
|% -2,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4125
|7,4154
|% -0,09
|
|Euro
|9,1021
|9,1127
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0371
|10,0874
|% 0,02
|
|Frank
|8,3926
|8,4432
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9702
|1,9801
|% -0,08
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,06
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.123
|29,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|36,49
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,65
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,82
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|