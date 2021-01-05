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***ALKIM* *LINK* *AKMGY* *SODSN* *AVISA* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

05.01.2021 17:03



***ALKIM******LINK******AKMGY******SODSN******AVISA******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY, ALKIM, AVISA, SODSN, PAGYO, LINK

06.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKMERKEZ GMYO AKMGY 0,47 0,47
ALKIM KIMYA ALKIM 0,3728766 0,3169451
AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,3333333 0,2833333
SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0,425054 0,3612959
PANORA GMYO PAGYO 0,11 0,11

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
LINK BILGISAYAR LINK 100,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897167


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Altın Gr. 465 465 1,54  
Cumhuriyet 3.077 3.123 29,00  
Tam 3.063 3.142 36,49  
Yarım 1.480 1.520 17,65  
Çeyrek 742 760 8,82  
Gümüş.Ons 27,39 27,41 0,13  
Gümüş Gr. 6,54 6,54 0,04  
B. Petrol 51,91 51,91 0,82  
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