***ALKIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.05.2020 10:58
***ALKIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
'nin 07/05/2020 tarihinde başlayan % 506,67340 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11/05/2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843996
BIST
12:1698.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 319,54
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:167,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 30,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9700
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:167,6736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:163,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,00
|Açılış
|: 3,53
|
|Önceki Kapanış
|: 3,53
|
3,57
En Düşük
3,51
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.196.295
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.622.642
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.699.667
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMA
|3,00
|35.685.475
|% -7,12
|
|KRDMB
|2,53
|42.253.348
|% -6,99
|
|ERSU
|4,90
|8.030.643
|% -6,67
|
|ISFIN
|3,84
|474.924.323
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|312.217.162
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,43
|274.370.514
|% 9,48
|
|GARAN
|7,85
|252.662.998
|% -0,13
|
|MGROS
|31,30
|228.967.426
|% 5,53
|
|KRDMD
|2,38
|312.217.162
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|474.924.323
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|84.112.772
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|115.745.607
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|181.525.591
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7379
|8,7817
|% -0,29
|
|Frank
|7,2558
|7,2995
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8814
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,80
|
|Tam
|2.570
|2.617
|-19,30
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,40
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|