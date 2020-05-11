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***ALKIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

11.05.2020 10:58
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***ALKIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
'nin 07/05/2020 tarihinde başlayan % 506,67340 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11/05/2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843996


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SODSN 12,78 128 % 10,02  
DAGI 2,97 8.196.295 % 10,00  
DEVA 15,84 9.622.642 % 10,00  
DAGHL 3,74 7.699.667 % 10,00  
AYES 2,64 19.961 % 10,00  
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Sterlin 8,7379 8,7817 % -0,29  
Frank 7,2558 7,2995 % -0,16  
Riyal 1,8814 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 1,38  
Altın Gr. 389 389 0,59  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -18,80  
Tam 2.570 2.617 -19,30  
Yarım 1.254 1.279 -9,40  
Çeyrek 625 640 -4,70  
Gümüş.Ons 15,45 15,48 0,01  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,00  
B. Petrol 29,88 29,88 -1,09  
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