***ALKIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
05.05.2020 16:42
***ALKIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALKIM
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. TRAALKIM91E0 ALKIM Nakit Temettü Ödeme 96,62913 113,68133 05/05/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842672
BIST
17:2498.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -205,59
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:247,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:247,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:24387,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,69
|Açılış
|: 387,08
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.012.016
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.553.927
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.792.182
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.235.158
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,17
|639.868.606
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,83
|587.277.194
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|560.444.272
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.235.158
|% -9,99
|
|ASELS
|26,80
|468.831.782
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,27
|560.444.272
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|439.752.209
|% -3,96
|
|AFYON
|2,83
|429.421.415
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,90
|237.586.074
|% 3,26
|
|ODAS
|1,82
|191.359.415
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7926
|8,8366
|% 0,63
|
|Frank
|7,2747
|7,3186
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8802
|1,8897
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,79
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.530
|5,00
|
|Tam
|2.553
|2.592
|5,10
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|3,00
|
Seans Raporu
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