***ALKIM* *MERKO* *DOCO* *ISGYO* *VAKKO* *ERSU* *OYAKC* *ECZYT* *SELEC* *EREGL* *ALGYO* *JANTS* *YBTAS* *TUPRS* *OTKAR* *KARTN* *KONTR* *TAVHL* *ALCTL*
09.04.2021 17:34
***ALKIM******MERKO******DOCO******ISGYO******VAKKO******ERSU******OYAKC******ECZYT******SELEC******EREGL******ALGYO******JANTS******YBTAS******TUPRS******OTKAR******KARTN******KONTR******TAVHL******ALCTL******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALGYO, ALKIM, DOCO, ECZYT, EREGL, ERSU, INDES, ISGYO, JANTS, KARTN, KONTR, MERKO, OTKAR, OYAKC, SELEC, TAVHL, TUPRS, VAKKO, YBTAS, ALCTL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALCTL 1 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E BURHAN KAYA 1,000
ALGYO 2 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ADEM KAYA 18.391,000
ALGYO 3 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET KAYA 10.159,000
ALKIM 4 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. E KORA HOLDİNG A.Ş 2.250.000,000
DOCO 5 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E BURAN GIDA PAZARLAMASANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 300,000
ECZYT 6 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. E ADEM KAYA 4.633,000
ECZYT 7 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. E BURHAN KAYA 1.583,000
ECZYT 8 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET KAYA 356,000
EREGL 9 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E KADRİYE ASUMAN ORTAÇ 1,000
ERSU 10 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. E AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK AŞ 2.964.276,755
INDES 11 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BURHAN KAYA 4.073,000
INDES 12 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET KAYA 109,000
ISGYO 13 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BURHAN KAYA 24.680,000
JANTS 14 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HAYRİYE BARAN 1.030,000
KARTN 15 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BURHAN KAYA 419,000
KONTR 16 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E BURAN GIDA PAZARLAMASANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.141,000
KONTR 17 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E EMEK KÜMES HAYVANCILIĞI MADENİ YAĞ TURZİNŞ.SAN.VE 1.538,000
MERKO 18 MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMEK KÜMES HAYVANCILIĞI MADENİ YAĞ TURZİNŞ.SAN.VE 9.000,000
OTKAR 19 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E BURHAN KAYA 345,000
OTKAR 20 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E MEHMET KAYA 227,000
OTKAR 21 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E MEHMET KAYA 414,000
OYAKC 22 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HADİCE SEKİZKARDEŞ 187,760
OYAKC 23 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HALİL EROL 3,000
OYAKC 24 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HALİS YÜKSEL 5,000
OYAKC 25 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MUHİTTİN ABDAN 3,000
OYAKC 26 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E YUSUF ABDAN 5,000
OYAKC 27 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E ZEKİ KUDAT 656,130
SELEC 28 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BURHAN KAYA 4.309,000
TAVHL 29 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. E ÜMİT AKAR 5.000,000
TUPRS 30 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E ÜMİT AKAR 500,000
VAKKO 31 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. E CEM HAKKO 2.763.455,955
YBTAS 32 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH ERTUNÇ 1,066
YBTAS 33 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH ERTUNÇ 1,120
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926285
BIST