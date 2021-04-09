***ALKIM******MERKO******DOCO******ISGYO******VAKKO******ERSU******OYAKC******ECZYT******SELEC******EREGL******ALGYO******JANTS******YBTAS******TUPRS******OTKAR******KARTN******KONTR******TAVHL******ALCTL******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALGYO, ALKIM, DOCO, ECZYT, EREGL, ERSU, INDES, ISGYO, JANTS, KARTN, KONTR, MERKO, OTKAR, OYAKC, SELEC, TAVHL, TUPRS, VAKKO, YBTAS, ALCTLSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALCTL 1 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E BURHAN KAYA 1,000ALGYO 2 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ADEM KAYA 18.391,000ALGYO 3 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET KAYA 10.159,000ALKIM 4 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. E KORA HOLDİNG A.Ş 2.250.000,000DOCO 5 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E BURAN GIDA PAZARLAMASANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 300,000ECZYT 6 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. E ADEM KAYA 4.633,000ECZYT 7 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. E BURHAN KAYA 1.583,000ECZYT 8 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET KAYA 356,000EREGL 9 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E KADRİYE ASUMAN ORTAÇ 1,000ERSU 10 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. E AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK AŞ 2.964.276,755INDES 11 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BURHAN KAYA 4.073,000INDES 12 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET KAYA 109,000ISGYO 13 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BURHAN KAYA 24.680,000JANTS 14 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HAYRİYE BARAN 1.030,000KARTN 15 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BURHAN KAYA 419,000KONTR 16 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E BURAN GIDA PAZARLAMASANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.141,000KONTR 17 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E EMEK KÜMES HAYVANCILIĞI MADENİ YAĞ TURZİNŞ.SAN.VE 1.538,000MERKO 18 MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMEK KÜMES HAYVANCILIĞI MADENİ YAĞ TURZİNŞ.SAN.VE 9.000,000OTKAR 19 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E BURHAN KAYA 345,000OTKAR 20 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E MEHMET KAYA 227,000OTKAR 21 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E MEHMET KAYA 414,000OYAKC 22 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HADİCE SEKİZKARDEŞ 187,760OYAKC 23 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HALİL EROL 3,000OYAKC 24 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HALİS YÜKSEL 5,000OYAKC 25 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MUHİTTİN ABDAN 3,000OYAKC 26 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E YUSUF ABDAN 5,000OYAKC 27 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E ZEKİ KUDAT 656,130SELEC 28 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BURHAN KAYA 4.309,000TAVHL 29 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. E ÜMİT AKAR 5.000,000TUPRS 30 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E ÜMİT AKAR 500,000VAKKO 31 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. E CEM HAKKO 2.763.455,955YBTAS 32 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH ERTUNÇ 1,066YBTAS 33 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH ERTUNÇ 1,120(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926285BIST