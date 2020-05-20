***ALKIM* *SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ALKIM******SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ALKIM, SASA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) ve Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/05/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıNERMİN ÇEVİK12812000Tedbirin uygulanacağı son tarih 20/11/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845997BIST