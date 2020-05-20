***ALKIM* *SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.05.2020 18:11
***ALKIM******SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALKIM, SASA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) ve Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/05/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
NERMİN ÇEVİK
12812000
Tedbirin uygulanacağı son tarih 20/11/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845997
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2865
|8,3280
|% 0,18
|
|Frank
|7,0129
|7,0551
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|3,88
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.505
|8,60
|
|Tam
|2.543
|2.571
|8,90
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,30
|
|Çeyrek
|621
|628
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,28
|35,28
|0,63
|