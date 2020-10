***ALKIM******SOKM******BFREN******DYOBY******PKART******NETAS******BAYRK******TLMAN******FADE******ALMAD******YONGA******TMPOL******SANFM******PSDTC******AKSGY******SEKUR******ALGYO******INTEM******KERVN******KATMR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE KAP DUYURUSUİlgili Şirketler AKSGY, ALGYO, ALKIM, ALMAD, BAYRK, BFREN, DYOBY, FADE, INTEM, KATMR, KERVN, NETAS, PSDTC, PKART, SANFM, SEKUR, SOKM, TMPOL, TLMAN, YONGASermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREAIGY00017 AKSGY E 4.300,096 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAALGYO91Q5 ALGYO E 0,059 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALKIM ALKALI KIMYA A.S. TRAALKIM91E0 ALKIM E 0,037 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. TRAALYAG91A8 ALMAD E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. TREBYRK00026 BAYRK E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. TRABFREN91H5 BFREN E 6,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. TRAYASAS91E0 DYOBY E 80.699,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. TREFADE00012 FADE E 106.378,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. TRAINTEM91I0 INTEM E 7.889,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. TREKTMR00015 KATMR E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S TRACEYLN91B0 KERVN E 38.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. TRANETAS91H6 NETAS E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. TREPERG00018 PSDTC E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PLASTIK KART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S. TREPKRT00018 PKART E 15.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SANIFOAM SÜNGER SANAYI VE TICARET A.S. TRESNFM00016 SANFM E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. TRESKPA00016 SEKUR E 49.913,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI SOK MARKETLER TICARET A.S. TRESOKM00022 SOKM E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. TRETMPL00017 TMPOL E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TRABZON LIMAN ISLETMECILIGI A.S. TRETLMN00020 TLMAN E 3.001,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. TREYONG00018 YONGA E 6.972,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878039BIST