***ALKIM******TKFEN******GLYHO******DOCO******EGEEN******PNSUT******OYAKC******ECZYT******TTKOM******FROTO******ARCLK******TRKCM******ECILC******KARSN******TURSG******ARDYZ******SOKM******DENCM******KOZAL******ALBRK******KONYA******TRGYO******ANACM******GUBRF******KLMSN******SASA******EGGUB******AKSGY******PETUN******SISE******VESTL******SODA******ALCTL******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [AKSGY, ALBRK, ALCTL, ALKIM, ANACM, ARCLK, ARDYZ, DENCM, DOCO, ECILC, ECZYT, EGEEN, EGGUB, FROTO, GLYHO, GUBRF, INDES, KARSN, KLMSN, KONYA, KOZAL, OYAKC, PETUN, PNSUT, SASA, SISE, SODA, SOKM, TKFEN, TRGYO, TRKCM, TTKOM, TURSG, VESTL]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2020-31.12.2020) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.Söz konusu değişikliklerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmada Şişe Cam, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi ve Denizli Cam birleşmesinin 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşeceği öngörülerek devrolan TRKCM, ANACM, SODA, DENCM payları ilgili endekslerin dışında tutulmuş, devralan SISE payları birleşme sonrası oluşacak sermaye büyüklüğü ve devralınan paylar dahil toplam işlem hacmi ile değerlemeye tabi tutulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875734BIST