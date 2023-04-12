***ALKIM* *TKFEN* *MAGEN* *EKGYO* *NATEN* *ENKAI* *SODSN* *ENJSA* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.04.2023 09:23
***ALKIM******TKFEN******MAGEN******EKGYO******NATEN******ENKAI******SODSN******ENJSA******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALKIM, EKGYO, ENJSA, ENKAI, ESEN, MAGEN, NATEN, SODSN, TKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9259259 TL Teorik Fiyat: 32,134 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EKGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,239 TL Teorik Fiyat: 7,041 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ENJSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,3 TL Teorik Fiyat: 30,26 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3633333 TL Teorik Fiyat: 31,657 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ESEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15625 TL Teorik Fiyat: 60,294 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAGEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0243902 TL Teorik Fiyat: 37,676 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) NATEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1 TL Teorik Fiyat: 145,8 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9276279 TL Teorik Fiyat: 26,832 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TKFEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,408895 TL Teorik Fiyat: 35,451 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136632
BIST