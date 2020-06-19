***ALKIM* *YATAS* *TOASO* *ANHYT* *KORDS* *TKFEN* *DOCO* *ENKAI* *PGSUS* *SAHOL* *BAGFS* *OYAKC* *SARKY* *ECZYT* *TTKOM* *GSDHO* *MGROS* *ECILC* *AGHOL*
19.06.2020 18:32
***ALKIM******YATAS******TOASO******ANHYT******KORDS******TKFEN******DOCO******ENKAI******PGSUS******SAHOL******BAGFS******OYAKC******SARKY******ECZYT******TTKOM******GSDHO******MGROS******ECILC******AGHOL******SOKM******KOZAL******ALBRK******ISGYO******BIMAS******RYGYO******SELEC******SKBNK******TCELL******AKSGY******VESTL******MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [BAGFS, DOCO, GSDHO, OYAKC, ANHYT, ECZYT, RYGYO, SARKY, AKSGY, ISGYO, MPARK, SELEC, SOKM, AGHOL, ENKAI, KORDS, SKBNK, YATAS, ECILC, ALBRK, ALKIM, MGROS, TOASO, VESTL, BIMAS, KOZAL, TCELL, PGSUS, TKFEN, TTKOM, SAHOL]
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BIST Pay Endeksleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce
BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2020-30.09.2020) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852123
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,79
|Açılış
|: 383,66
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4390
|8,4813
|% -0,62
|
|Frank
|7,1691
|7,2123
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|19,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.509
|22,50
|
|Tam
|2.558
|2.572
|21,10
|
|Yarım
|1.247
|1.258
|11,20
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,63
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,15
|
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