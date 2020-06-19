***ALKIM******YATAS******TOASO******ANHYT******KORDS******TKFEN******DOCO******ENKAI******PGSUS******SAHOL******BAGFS******OYAKC******SARKY******ECZYT******TTKOM******GSDHO******MGROS******ECILC******AGHOL******SOKM******KOZAL******ALBRK******ISGYO******BIMAS******RYGYO******SELEC******SKBNK******TCELL******AKSGY******VESTL******MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [BAGFS, DOCO, GSDHO, OYAKC, ANHYT, ECZYT, RYGYO, SARKY, AKSGY, ISGYO, MPARK, SELEC, SOKM, AGHOL, ENKAI, KORDS, SKBNK, YATAS, ECILC, ALBRK, ALKIM, MGROS, TOASO, VESTL, BIMAS, KOZAL, TCELL, PGSUS, TKFEN, TTKOM, SAHOL]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nceBIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2020-30.09.2020) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852123BIST