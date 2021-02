***ALKIM******YESIL******GARAN******GOLTS******DGKLB******GARFA******KUTPO******AKSUE******OYAKC******GSDHO******ARCLK******EREGL******MGROS******YBTAS******MAALT******GOODY******KCHOL******DITAS******ISCTR******KRDMA******YGYO******GUBRF******KRDMD******AKBNK******BSOKE******ISYAT******MIPAZ******TCELL******PETUN******TEKTU******ISBIR******JANTS******BTCIM******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKBNK, AKSUE, ALKIM, ARCLK, BSOKE, BTCIM, DGKLB, DITAS, EREGL, GARAN, GARFA, GOLTS, GOODY, GSDHO, GUBRF, ISBIR, ISCTR, ISYAT, JANTS, KCHOL, KRDMA, KRDMD, KUTPO, MAALT, MGROS, MIPAZ, OYAKC, PETUN, SODSN, TCELL, TEKTU, YBTAS, YESIL, YGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,002AKSUE 2 AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. E NEROX INTERNATIONAL B.V. 316.193,101ALKIM 3 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 1,213ARCLK 4 ARÇELİK A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,739BSOKE 5 BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 297,813BTCIM 6 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E BEGÜM ÖZKAYNAK ORTAKÖYLÜOĞLU 243.255,039BTCIM 7 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 343,900DGKLB 8 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,611DITAS 9 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 33,730EREGL 10 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E EVLİYA ÖZTÜRK 301,846EREGL 11 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 4,731GARAN 12 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 13,560GARFA 13 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 1,203GOLTS 14 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 62,600GOODY 15 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 45,310GSDHO 16 GSD HOLDİNG A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 131,400GUBRF 17 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E S.S.UŞAK PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 51.449,960GUBRF 18 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 86,844ISBIR 19 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MUAZ ERGEZEN 25,920ISCTR 20 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,770ISYAT 21 İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 1,972JANTS 22 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İLHAN KARASARIK 276,000KCHOL 23 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 5,531KRDMA 24 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A GRUBU E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,753KRDMD 25 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,712KUTPO 26 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 21,248MAALT 27 MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. E NURAY CENGER 5,410MAALT 28 MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 69,640MGROS 29 MİGROS TİCARET A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 10,424MIPAZ 30 MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,456OYAKC 31 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 550,653PETUN 32 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 5,044SODSN 33 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ERDOĞAN ÖCAL 2.252,500SODSN 34 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E MÜKERREM ÖCAL 1.500,000TCELL 35 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 2,284TEKTU 36 TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,940YBTAS 37 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÇAĞLA KARAAHMET 2,520YBTAS