ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 09:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 210.450,04 % 0,000758 % 0,045421 % 5.993,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881381
BIST
11:271.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.181
En Düşük
1.173
11:277,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:279,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:27485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,47
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ESEN
|12,43
|668.498
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.311.876
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|579.204
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.297.222
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.209.367
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|SISE
|6,77
|321.297.725
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|233.428.180
|% 1,46
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|180.944.250
|% 4,39
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,13
|140.709.957
|% -1,84
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9393
|7,9443
|% 0,32
|
|Euro
|9,3277
|9,3354
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2200
|10,2712
|% 0,07
|
|Frank
|8,6662
|8,7184
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1130
|2,1236
|% 0,39
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 32 artarak (% 0.41 ) 1, 303
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi HLGYO, TSKB, EKGYO
-
11:41XU100
Endeks 1, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 039.00 milyon TL de
-
11:40YYAPI
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 988, 209 adet işlem
-
11:39VERTU
Yüzde 7.00 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 655 adet işlem