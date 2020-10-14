ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 11:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.763,32 % 0,042 % 0,007698 % 18,33
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.280,36 % 0,001971 % 0,017497 % 887,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881463
BIST
12:141.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:147,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9550
En Düşük
7,9010
12:149,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:14485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,48
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ESEN
|12,43
|744.793
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.436.052
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|965.943
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.444.795
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.760.747
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|514.898.324
|% -2,49
|
|SISE
|6,79
|452.892.932
|% 0,74
|
|GARAN
|7,10
|407.579.539
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,63
|354.143.412
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|350.225.130
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|350.225.130
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,74
|514.898.324
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|197.252.615
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|354.143.412
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|289.041.390
|% 0,56
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9516
|7,9550
|% 0,45
|
|Euro
|9,3299
|9,3357
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2444
|10,2958
|% 0,31
|
|Frank
|8,6550
|8,7071
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1127
|2,1233
|% 0,38
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|20,51
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,92
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|0,17
|