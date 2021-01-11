ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 17:21
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,29
Varsa İade Tutarı (TL)
15397,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
511193,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,09
Brüt Getiri (%)
% 21,52
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
227197,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900462
BIST
17:211.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -14,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:217,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:219,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1079
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:21442,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,31
|Açılış
|: 442,43
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TURGG
|146,30
|103.756.375
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|140.576.836
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|270.916.989
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.243.887
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.212.633.377
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.827.136.186
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.139.902.321
|% 0,62
|
|TCELL
|16,83
|1.039.462.199
|% -0,12
|
|KOZAA
|17,16
|960.514.766
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,49
|1.827.136.186
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,36
|256.190.012
|% -2,86
|
|VAKBN
|4,87
|684.579.987
|% -2,01
|
|ODAS
|3,92
|521.708.919
|% -1,26
|
|ALBRK
|1,93
|201.218.088
|% -1,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5067
|7,5115
|% 1,88
|
|Euro
|9,1277
|9,1354
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0851
|10,1356
|% 1,15
|
|Frank
|8,3922
|8,4427
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9963
|2,0064
|% 1,89
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,27
|
|Altın Gr.
|442
|443
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|