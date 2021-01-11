ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 17:23
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,18
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
644537,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,48
Brüt Getiri (%)
% 38,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
286461,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900468
BIST
17:211.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,92
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:217,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:219,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1079
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:21442,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,31
|Açılış
|: 442,43
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:19
|FROTO
|148,50
|269.702.259
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.056.941
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|103.721.848
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.990.539
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.238.888
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,40
|3.202.304.005
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,50
|1.824.747.560
|% -1,57
|
|GARAN
|10,41
|1.214.165.976
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.134.643.577
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.035.829.976
|% 0,06
|
|IHLGM
|1,36
|255.674.276
|% -2,86
|
|ODAS
|3,92
|519.036.642
|% -1,26
|
|PEKGY
|2,57
|176.420.648
|% -3,02
|
|TURSG
|7,18
|409.670.800
|% 0,28
|
|POLHO
|3,95
|184.384.212
|% -0,50
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5067
|7,5115
|% 1,88
|
|Euro
|9,1277
|9,1354
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0867
|10,1373
|% 1,16
|
|Frank
|8,3940
|8,4446
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 1,89
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|