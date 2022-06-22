ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









. tarafından ihraç edilmiş olan özel sektör borçlanma aracının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "BBB+(tur)", görünümü "negatif" olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038629BIST