ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









isyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 215,04 % 0,015958 % 0,000011 % 0,071119BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 12.621,12 % 0,040001 % 0,000666 % 1,66528Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 796,27 % 0,009975 % 0,000042 % 0,421302Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.517,94 % 0,01596 % 0,00008 % 0,50197İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 75.669,21 % 0,0315 % 0,003994 % 12,6784OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.858,19 % 0,009996 % 0,001365 % 13,652955Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 519.488,76 % 0,002889 % 0,027418 % 948,916183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881584BIST