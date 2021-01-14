ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 21:25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.104,64 % 0,01596 % 0,000058 % 0,365666
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 30.192,09 % 0,04 % 0,001595 % 3,987767
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.964,2 % 0,04 % 0,000896 % 2,240629
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.560 % 0,042 % 0,000399 % 0,950975
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 294.762,48 % 0,0315 % 0,015573 % 49,4377
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 383.146,43 % 0,04 % 0,020242 % 50,60593
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.131.897,97 % 0,011134 % 0,165464 % 1.486,110626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902328
BIST