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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.10.2021 13:44



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 267.433,54 % 0,001637 % 0,025939 % 1.584,689956



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970157


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 33,58 25.649.754 % 8,88  
TTRAK 169,00 77.363.223 % 7,23  
AGESA 22,10 14.524.351 % 6,56  
OZBAL 18,18 75.741.308 % 6,01  
SELVA 8,50 14.256.348 % 5,99  
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14:42 Alış Satış %  
Dolar 9,0578 9,0607 % 0,28  
Euro 10,4806 10,4855 % 0,52  
Sterlin 12,2992 12,3609 % 0,48  
Frank 9,7281 9,7867 % 0,62  
Riyal 2,4078 2,4198 % 0,25  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 11,73  
Altın Gr. 515 515 3,84  
Cumhuriyet 3.412 3.463 16,00  
Tam 3.393 3.478 14,44  
Yarım 1.640 1.682 6,98  
Çeyrek 822 841 3,49  
Gümüş.Ons 22,84 22,88 0,29  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,08  
B. Petrol 83,00 83,00 -0,42  
Seans Raporu 14:42
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