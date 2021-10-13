ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 13:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.276,25 % 0,01596 % 0,002674 % 16,752253
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 50.750,15 % 0,04 % 0,008882 % 22,205814
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.239,99 % 0,04 % 0,000567 % 1,417663
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.164,7 % 0,042 % 0,002304 % 5,485938
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 4.787,2 % 0,04 % 0,000838 % 2,094647
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 66.622,15 % 0,04 % 0,01166 % 29,150634
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 11.557,88 % 0,04 % 0,002023 % 5,057171
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 473.065,78 % 0,008674 % 0,082796 % 954,578819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970166
BIST