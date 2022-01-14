ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 12:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 769,74 % 0,01596 % 0,000038 % 0,239859
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.272,67 % 0,04 % 0,000262 % 0,655569
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.333,98 % 0,042 % 0,001906 % 4,539235
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 4.400 % 0,04 % 0,000219 % 0,547067
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.307,88 % 0,0315 % 0,000314 % 0,995911
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.667,83 % 0,04 % 0,001078 % 2,694037
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 23.806,05 % 0,04 % 0,001184 % 2,959888
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.581.751,36 % 0,005962 % 0,078666 % 1.319,411294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993993
BIST