ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 13:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.644,31 % 0,004257 % 0,036405 % 855,104181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994019
BIST
16:082.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,74
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
16:0813,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0110
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:0815,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0499
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:08794,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,02
|Açılış
|: 794,31
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:06
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.245.805
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,32
|50.943.567
|% -6,43
|
|DOBUR
|105,80
|10.720.930
|% -6,37
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,24
|3.207.277.813
|% -1,88
|
|KRDMD
|13,24
|3.019.959.798
|% -0,82
|
|EREGL
|31,20
|1.118.453.855
|% -1,33
|
|SISE
|15,00
|1.072.128.155
|% -0,33
|
|KOZAL
|128,90
|818.457.687
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,41
|667.641.638
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,24
|3.019.959.798
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,76
|699.231.540
|% -1,31
|
|THYAO
|28,24
|3.207.277.813
|% -1,88
|
|AKBNK
|7,48
|553.563.815
|% -1,06
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5537
|13,5662
|% -0,12
|
|Euro
|15,5090
|15,5281
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,5172
|18,6100
|% -0,18
|
|Frank
|14,8074
|14,8966
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5994
|3,6175
|% -0,23
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,26
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-24,73
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
|