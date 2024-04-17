ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 11:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 146.715,5 % 0,013583 % 0,018167 % 133,755643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273423
BIST
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12:579.654
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 105,54
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
12:5732,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0877
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
12:5734,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1351
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
12:572.503,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,10
|Açılış
|: 2.503,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler12:57
|SELGD
|58,30
|33.930.352
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|83.340.385
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|261.668.262
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|911.412.214
|% 9,97
|
|YAYLA
|25,44
|63.629.726
|% 9,94
|
|CELHA
|41,62
|71.590.392
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,05
|193.114.122
|% -6,61
|
|ENSRI
|30,16
|146.245.779
|% -6,34
|
|GRNYO
|10,99
|201.208.792
|% -5,34
|
|SOKM
|59,90
|866.632.311
|% -4,69
|
|THYAO
|300,75
|4.304.800.712
|% 1,26
|
|YKBNK
|30,60
|2.599.291.080
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,55
|2.275.542.143
|% 3,04
|
|ISCTR
|12,31
|2.083.257.665
|% 1,23
|
|ENTRA
|14,24
|2.010.498.481
|% -4,11
|
|ZOREN
|5,93
|1.349.292.536
|% 3,67
|
|ISCTR
|12,31
|2.083.257.665
|% 1,23
|
|ENTRA
|14,24
|2.010.498.481
|% -4,11
|
|EKGYO
|10,31
|1.181.516.480
|% -3,64
|
|YKBNK
|30,60
|2.599.291.080
|% 2,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5327
|32,5392
|% 0,27
|
|Euro
|34,6685
|34,6799
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5522
|40,7555
|% 0,48
|
|Frank
|35,6934
|35,8723
|% 0,33
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,12
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,56
|% 0,66
|
|Platin
|958,41
|959,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,64
|1.028,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,31
|89,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,41
|2.392,77
|% 0,66
|