ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2014 31,25 68,752015 31,25 68,752016 31,25 68,752017 31,25 68,752018 31,25 68,752019 31,25 68,752020 31,25 68,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900838BIST