ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMEHMET HAMDİ ÖZEL 02.05.2019 01.02.2017 - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü-(01.08.2014 - 01.02.2017) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Müdürü 19 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarFAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarGÜZİDE COŞAR CERİT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarMürvet Gaye Vural Deran 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ocak 2012 Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902283BIST