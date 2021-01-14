Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.01.2021 20:52



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MEHMET HAMDİ ÖZEL 02.05.2019 01.02.2017 - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü-(01.08.2014 - 01.02.2017) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Müdürü 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FIRAT ŞENSOY 02.05.2019 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
SELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi – Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902285


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.547
Değişim :  -0,81% |  -12,68
Açılış :  1.567  
Önceki Kapanış :  1.559  
En Yüksek
1.568 En Düşük
1.542
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.421,80 159.778.843 % 10,00  
TKURU 302,50 2.344.295 % 10,00  
PKENT 979,00 2.250.351 % 10,00  
FMIZP 157,40 80.072.845 % 9,99  
KSTUR 189,30 1.641.909 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3541 7,3573 % -0,61  
Euro 8,9625 8,9774 % -0,26  
Sterlin 10,0428 10,0932 % -0,17  
Frank 8,2665 8,3163 % -0,48  
Riyal 1,9564 1,9662 % -0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -0,23  
Altın Gr. 437 437 -2,56  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,63 25,66 0,41  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,06  
B. Petrol 55,90 55,90 -0,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru