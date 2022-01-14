ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993980BIST