ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2022 12:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.
Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993980
BIST
12:332.066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,97
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:3313,5688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0132
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:3315,5513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0303
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:33795,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|: 795,67
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:31
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,12
|113.286.140
|% 8,05
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|103,30
|7.499.764
|% -8,58
|
|ERCB
|55,00
|13.472.136
|% -6,14
|
|THYAO
|28,54
|2.389.933.361
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,34
|1.574.909.529
|% -0,07
|
|SISE
|15,17
|686.877.489
|% 0,80
|
|EREGL
|31,42
|672.393.791
|% -0,63
|
|KOZAL
|129,50
|627.498.417
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,40
|487.726.892
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,34
|1.574.909.529
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,76
|400.994.160
|% -1,31
|
|THYAO
|28,54
|2.389.933.361
|% -0,83
|
|SISE
|15,17
|686.877.489
|% 0,80
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5575
|13,5731
|% -0,07
|
|Euro
|15,5374
|15,5629
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,5945
|18,6877
|% 0,24
|
|Frank
|14,8569
|14,9464
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6089
|3,6270
|% 0,04
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,46
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,28
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,22
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,97
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,65
|