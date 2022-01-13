ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.01.2022 08:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
13/01/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2021 tarih ve E-12233903-325.07-14386 sayılı izin yazısı ile
(AEZ) işlem kodlu "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" unvanının "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.
Sözkonusu değişiklik işlemi 13/01/2022 tarihinde yapılacak olup, bu tarihten itibaren Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir.Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993291
BIST
11:022.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,56
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
11:0213,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3345
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
11:0215,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4656
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
11:02796,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 19,89
|Açılış
|: 796,86
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|PKENT
|7.979,40
|1.527.903
|% 8,05
|
|KAPLM
|36,72
|12.340.796
|% 7,56
|
|LINK
|32,32
|24.802.516
|% 6,60
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|SONME
|39,52
|1.484.410
|% -3,84
|
|DOCO
|1.282,20
|9.948.930
|% -3,45
|
|TRILC
|11,29
|7.265.920
|% -3,09
|
|BLCYT
|15,35
|5.322.225
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,04
|1.841.533.691
|% -0,08
|
|THYAO
|27,56
|1.138.968.520
|% 2,53
|
|SISE
|15,05
|453.763.916
|% -0,92
|
|ASELS
|24,48
|442.000.684
|% 1,32
|
|GARAN
|11,88
|384.012.662
|% 0,25
|
|KRDMD
|13,04
|1.841.533.691
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,89
|339.468.956
|% 0,26
|
|DARDL
|3,72
|215.998.023
|% 4,49
|
|ODAS
|1,37
|57.224.634
|% 0,74
|
|THYAO
|27,56
|1.138.968.520
|% 2,53
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5316
|13,5580
|% 2,53
|
|Euro
|15,5270
|15,6218
|% 3,07
|
|Sterlin
|18,5727
|18,6658
|% 2,74
|
|Frank
|14,8047
|14,8939
|% 2,71
|
|Riyal
|3,6035
|3,6215
|% 2,57
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,15
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,21
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,32
|