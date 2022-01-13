ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi13/01/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2021 tarih ve E-12233903-325.07-14386 sayılı izin yazısı ile(AEZ) işlem kodlu "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" unvanının "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.Sözkonusu değişiklik işlemi 13/01/2022 tarihinde yapılacak olup, bu tarihten itibaren Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993291BIST