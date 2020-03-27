ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.03.2020 11:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832572
BIST
12:2689.895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -1.632,26
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
89.417
12:266,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,4665
En Düşük
6,3903
12:267,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0479
12:26336,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,14
|Açılış
|: 336,29
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|6.148.132
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|EKIZ
|1,24
|13.465
|% 9,73
|
|QNBFL
|116,10
|2.661.275
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|5.982.458
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.306.383
|% -9,77
|
|BRKSN
|2,69
|5.845.019
|% -9,12
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,15
|737.627.838
|% -1,08
|
|GARAN
|8,01
|372.693.334
|% 0,88
|
|ASELS
|23,52
|344.004.723
|% -3,05
|
|IPEKE
|7,68
|174.443.520
|% -3,03
|
|KOZAA
|9,32
|170.922.168
|% -4,99
|
|IHLGM
|0,85
|93.854.601
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,44
|41.719.780
|% -4,35
|
|ODAS
|1,30
|119.132.795
|% -2,26
|
|THYAO
|9,15
|737.627.838
|% -1,08
|
|YKBNK
|1,91
|139.609.283
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8603
|7,8998
|% 1,01
|
|Frank
|6,6793
|6,7196
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7162
|1,7248
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.621
|-10,33
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|-0,32
|