ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2020 14:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazısına istinaden ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan işlemlerinin ileri bir tarihte yapılması kaydıyla 15.05.2020 tarihinde ilan ile yürürlüğe konululan değişikliklerin tescil işlemi 30.06.2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853447
BIST
15:01116.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 808,82
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
15:016,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
15:017,6776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0299
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
15:01389,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,18
|Açılış
|: 389,53
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.172.557
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.201.594
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.669
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.998.204
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.122.683
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,96
|6.664.392
|% -7,17
|
|TSPOR
|7,07
|463.463.858
|% -6,85
|
|GLBMD
|4,50
|16.459.644
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|1.766.510.264
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,02
|1.057.246.057
|% 5,21
|
|GARAN
|8,57
|799.885.735
|% 0,47
|
|KARSN
|2,97
|680.833.856
|% 4,58
|
|ASELS
|32,42
|582.237.221
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,22
|1.766.510.264
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,02
|1.057.246.057
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,68
|535.251.276
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|377.425.222
|% 3,57
|
|KARSN
|2,97
|680.833.856
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3895
|8,4316
|% -0,20
|
|Frank
|7,1759
|7,2191
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-6,76
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,46
|
Seans Raporu
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