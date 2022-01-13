ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2022 08:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993290
BIST
10:092.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
10:0913,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,3892
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:0915,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,4594
|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,6827
En Düşük
15,0822
10:09795,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,02
|Açılış
|: 795,99
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler10:07
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|LINK
|32,04
|4.813.041
|% 5,67
|
|DENGE
|1,40
|334.216
|% 5,26
|
|DARDL
|3,73
|25.037.306
|% 4,78
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|PENTA
|321,00
|490.679
|% -3,46
|
|TRILC
|11,31
|1.084.445
|% -2,92
|
|EUHOL
|2,75
|160.989
|% -2,83
|
|QUAGR
|12,09
|1.795.680
|% -2,74
|
|KRDMD
|13,04
|119.334.317
|% -0,08
|
|THYAO
|27,08
|81.885.975
|% 0,74
|
|SISE
|15,07
|75.504.952
|% -0,79
|
|OZBAL
|24,82
|50.933.727
|% 0,00
|
|ASELS
|24,30
|50.289.031
|% 0,58
|
|ODAS
|1,38
|18.720.534
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,37
|25.165.571
|% -0,42
|
|KRDMD
|13,04
|119.334.317
|% -0,08
|
|HALKB
|4,88
|35.366.175
|% 2,09
|
|DARDL
|3,73
|25.037.306
|% 4,78
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5649
|13,6166
|% 2,97
|
|Euro
|15,5267
|15,6100
|% 2,99
|
|Sterlin
|18,5868
|18,6800
|% 2,82
|
|Frank
|14,8092
|14,8984
|% 2,74
|
|Riyal
|3,6113
|3,6294
|% 2,80
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,54
|
|Altın Gr.
|794
|794
|16,81
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,06
|0,19
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|