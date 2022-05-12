ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2022 14:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029766
BIST
16:062.378
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -75,52
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:0615,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1005
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:0616,1250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:06913,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,39
|Açılış
|: 913,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:04
|GLBMD
|7,15
|18.867.896
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.096.579
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.260.356
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|791.738
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.549.735
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.192.875
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,26
|3.708.944.232
|% -2,23
|
|SISE
|19,48
|2.818.579.817
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,68
|2.087.427.999
|% -5,94
|
|SAHOL
|19,07
|1.781.288.174
|% -5,41
|
|EREGL
|32,50
|1.570.887.007
|% -4,80
|
|EKGYO
|2,66
|850.814.948
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.068.600.855
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,59
|616.048.381
|% -1,64
|
|SISE
|19,48
|2.818.579.817
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,68
|2.087.427.999
|% -5,94
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3930
|15,3979
|% 0,63
|
|Euro
|16,0886
|16,1213
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7785
|18,8726
|% 0,48
|
|Frank
|15,3875
|15,4802
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0916
|4,1122
|% 0,59
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-8,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,81
|
Seans Raporu
16:04
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16:18VKFYO
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 922 adet işlem
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16:17XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 08 altında . İşlem hacmi 32, 062.00 milyon TL de
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16:17KLMSN
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 257, 680 adet işlem
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16:16ERCB
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 518, 470 adet işlem
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16:15AYEN
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 937, 895 adet işlem