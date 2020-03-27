ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.03.2020 11:05
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832570
BIST
11:3291.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 90,95
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:326,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0463
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
11:327,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:32335,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,43
|Açılış
|: 335,71
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|19.149.978
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|28.269.028
|% 10,00
|
|KAPLM
|5,06
|1.824.778
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.836.319
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.115.103
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.877.297
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.976.925
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|QNBFB
|37,00
|506.825
|% -4,39
|
|GUBRF
|14,65
|40.819.907
|% -4,31
|
|THYAO
|9,50
|451.167.612
|% 2,70
|
|GARAN
|8,12
|245.225.625
|% 2,27
|
|ASELS
|24,14
|209.966.264
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,28
|118.443.389
|% 4,55
|
|KOZAA
|9,99
|113.343.231
|% 1,83
|
|IHLGM
|0,90
|67.908.534
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,46
|34.051.281
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|83.090.920
|% 1,50
|
|YKBNK
|1,94
|101.447.088
|% 0,00
|
|THYAO
|9,50
|451.167.612
|% 2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8227
|7,8620
|% 0,53
|
|Frank
|6,6630
|6,7032
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7099
|1,7184
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.621
|-10,35
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,04
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,50
|
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